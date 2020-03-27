«Всегда могу проверить»: Эмин признался в ревности к жене

Эмин Агаларов часто ревнует супругу. Азербайджанский исполнитель и российская модель Алена Гаврилова образовали новую семейную ячейку в 2018 году. Уже спустя год на свет у любящих друг друга супругов появилась дочь Афина. Маленькими и большими успехами второй дочери Агаларов регулярно активно делится с подписчиками, при этом достаточно редко показывает совместные снимки с женой.

Регине Тодоренко Агаларов рассказал, что и он, и Алена отличаются высоким чувством собственничества, из-за чего и с одной, и с другой стороны достаточно часто появляется ревность.

«Она у меня очень спокойная и размеренная, но и ревнивая. Это потому что я, наверное, даю повод. Но я еще более ревнивый человек, здесь все лаконично. И я ее, конечно же, ограничиваю, но никогда не будет никаких запретов. Я никогда не скажу: «Ты не должна чего-то там делать». Делай, что хочешь, но если мне не нравится, у нас будут проблемы», — улыбнулся он.

Эмин также подметил – за столько лет вместе они с Аленой сумели урегулировать некоторые вопросы, поэтому жена прекрасно понимает, чего именно делать нельзя.

«Фото в купальниках у нее, кстати, нет. Но я и не запрещаю. Легко могу залезть в ее телефон, и она в мой тоже. Всегда могу проверить, проблем нет», — резюмировал Агаларов.