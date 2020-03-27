«Если ребенок обнаглел, его нужно поставить на место»: Эмин о воспитании наследников

Азербайджанский певец Эмин Агаларов, несмотря на амплуа добряка, очень строго воспитывает своих детей. На сегодняшний день исполнитель активно участвует во взрослении двоих сыновей и дочери от первого брака с Лейлой Алиевой, а также дочери от второго брака с моделью Аленой Гавриловой.

В разговоре с Региной Тодоренко Агаларов признался – он старается быть справедливым по отношению к своим детям. Первая супруга, с которой Эмину удалось сохранить добрые отношения после развода, балует близнецов и дочь, из-за чего Агаларову значительно сложнее отказывать в каких-то прихотях.

«Я с детьми не все время, но почти каждую неделю к ним летаю. С деньгами у нас все сложно, потому что мама их балует, они уже немножечко «вкусили», поэтому я не хочу быть плохим родителем, который все это запрещает. Я стараюсь с ними разговаривать на своем примере, на примере моих родителей, объяснять, что для мальчиков, в первую очередь, важно найти собственный путь. Мужчина должен быть успешным», — отметил он.

Агаларов признался – как и у любого родителя, у него есть страх, что его дети вырастут потребителями, но со своей стороны он делает все, чтобы этого не произошло.

«Это в наших руках, чтобы ребенок таковым не становился. Если ребенок обнаглел, его, конечно, нужно будет поставить на место», — подытожил он.