«Лучший способ провести время дома»: Иглесиас опубликовал трогательное видео с сыном

Популярный испанский певец Энрике Иглесиас показал, как проводит время на домашнем карантине. 44-летний артист выложил в Instagram видео, как он играет со своим двухлетним сыном Николасом. Мальчик завернулся в полотенце и, хихикая, прячется от папы.

«Я не вижу тебя. Где ты, Коко?» — подыгрывает звездный отец своему наследнику.

«Лучший способ провести время дома. Смех и любовь», — подписал роли Иглесиас.

В комментариях его поклонники умиляются с чудесного мальчика, который заражает всех позитивом.

Напомним, что детей испанскому артисту родила российская теннисистка Анна Курникова. В 2017 году у пары появились близнецы Николас и Люси, а пару месяцев назад к ним присоединилась малютка Маша. Иглесиас часто показывает подписчикам, как он весело проводит время с наследниками. Русские дети испанца вызывают у его фанатов море восторга.