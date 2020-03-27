«Света вне опасности»: Лобода изолировалась от Линдеманна после новостей о коронавирусе

Официальные представители Лободы призвали поклонников не беспокоиться за состояние певицы. В пятницу, 27 марта, немецкие газеты проинформировали, что «возлюбленный» Светланы – солист Rammstein Тилль Линдеманн болен коронавирусом. Исполнителя доставили в отделение больницы с высокой температурой. Практически сразу лидера коллектива перевели в реанимацию. Линдеманн пожаловался на плохое самочувствие сразу после возвращения из России, где Тилль провел большой концертный тур.

Узнав о состоянии Линдеманна, фанаты Лободы запереживали за здоровье любимицы, ведь, по слухам, Тилля и Светлану давно и прочно связывают романтические отношения. «Комсомольской правде» в окружении певицы пояснили – за ее состояние можно не переживать, и Светлана, и дочь находятся в безопасном месте.

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«Светлана вне опасности. Она самоизолировалась с первых дней пандемии, сидит дома со своими детьми и их нянями», — рассказали в окружении 37-летней заслуженной артистки Украины.