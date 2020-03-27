«Спасибо, что ты со мной»: Варнава до слез растрогала Гагарину в день ее 33-летия

Екатерина Варнава и Полина Гагарина обменялись теплыми признаниями в день рождения певицы. 27 марта наставница шоу «Голос.Дети» отмечает 33-летие. Полина признавалась, что с любовью относится ко всему, что происходит в ее жизни, поэтому новую дату встречает с энтузиазмом.

Поздравить коллегу по эстраде поспешили многие артисты. Так, Филипп Киркоров отметил уникальный талант Гагариной и пожелал ей идти по жизни с улыбкой. Одним из самых теплых поздравлений наградила Полину подруга и звезда Comedy Woman Екатерина Варнава.

«Я восхищаюсь тобой и очень тебя люблю, мой ангел Поля. С днем рождения!» — написала она.

Душевное поздравление до слез растрогало именинницу, о чем она поспешила сообщить Кате.

«Моя Катюня! Очень моя! Спасибо, что ты со мной. Плачу!» — ответила она.

Присоединились к трогательным словам и многочисленные подписчики. Те попросили у Вселенной для любимицы счастья, здоровья, душевной гармонии и 100 счастливых лет жизни. «Красотки и хулиганки, будьте счастливы», «Боже, какие вы крутые», — не сдержали своего восторга они.