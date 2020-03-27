Красота спасет: светские львицы российского Инстаграма запустили новый челлендж

Дарья Клюкина поделилась со своими подписчиками в Инстаграм фотографией, на которой предстала при полном параде: эффектный макияж, красиво уложенные локоны, по-весеннему яркое платье и аксессуары. Свой модный образ звезда Инстаграма поспешила объяснить: девушка нарядилась вовсе не для нарушения режима карантина:

«Участвую в челлендже #dressformyself. Моя Дуся Бубель призывает всех девчонок наряжаться дома и поднимать себе настроение. Смена пижамы на платье точно сработает», — написала под своими фото Клюкина.

Челлендж – это своего рода эстафета, а потому Клюкина передала ее следующим участницам, среди которых оказались продюсер Яна Рудковская и певица Елена Темникова.

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