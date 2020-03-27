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«Тот, кто хотел выехать, уже выехал»: Maruv не может попасть домой

Певица не может добиться адекватного ответа от консульства Украины, продолжая находиться в России.

«Тот, кто хотел выехать, уже выехал»: Maruv не может попасть домой
Певица Maruv. Фото: Globallookpress

Эпидемия коронавируса продолжает бить по всем жителям планеты, начиная от простых смертных и заканчивая звездами шоу-бизнеса. Так, известная певица Maruv выложила весьма эмоциональный пост в своем личном аккаунте в Instagram. По словам исполнительницы, власти Украины не заботятся о своих гражданах и не предпринимают усилий, чтобы вернуть их на родину в период эпидемии.

Как рассказала певица, она позвонила в консульство Украины, чтобы выяснить, как она может вернуться на родину, но вместо адекватных ответов оператор начали скидывать вызов. Как оказалось, певица не могла вернуться раньше по весомым причинам, но теперь для нее въезд как будто и вовсе закрыт.

«Тот, кто хотел выехать, уже выехал», — так на все вопросы отвечают певице консульстве.

Maruv осталась крайне недовольна сложившейся ситуацией, по ее словам, в других странах за своих жителей стоят горой, а ей отказываются помочь. Она заметила, что люди с подобным подходом, не способные выполнять свою работу непредвзято, должны менять место работы.

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