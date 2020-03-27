«Это была случайность»: тест Збруева на коронавирус оказался отрицательным

Тест 81-летнего актера Александра Збруева на коронавирус показал отрицательный результат. Об этом сам артист рассказал журналистам Teleprogramma.pro.

Напомним, 25 марта представитель «Ленкома» обратился к врачам с жалобами на недомогание. Поскольку мужчина находится в группе риска из-за возраста, медики посоветовали Збруеву перестраховаться и сдать анализы.

Сам Збруев пояснил, что ранее за границу не выезжал и с зараженными не контактировал. К счастью, анализ показал отрицательный результат.

«Сейчас я нахожусь дома. С коронавирусом была случайность: сначала подскочила температура, а уже на следующий день вновь стала нормальной. Сейчас уже пять дней как нормальная температура, но врачи все равно приехали, взяли какие-то там анализы», — растолковал он.

Чем именно он занят на карантине, Збруев предпочел не распространяться. Актер акцентировал внимание лишь на том, что дома у него много всяких задач, которые предстоит решить. В скором времени народный артист отметит день рождения – 31 марта актеру «Ленкома» исполнится 82 года. Отмечать праздник Збруев не планирует.