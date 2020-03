Билли Айлиш назвала песни, которые ее вдохновляют

Американская исполнительница Билли Айлиш — одна из самых популярных молодых артисток. Она уже выиграла кучу наград на «Грэмми» и записала главную музыкальную композицию для нового фильма про Джеймса Бонда «Не время умирать».

Издание NME решило разузнать, какими музыкальными композициями вдохновляется Билли при создании своих хитов. Как выяснилось, буквально для каждой своей песни Айлиш искала отдельную музу. Например Bad guy был создан благодаря композициям Dang Мака Миллера, Amphetamine рэпера Smino и Yung bratz исполнителя XXXTentacion.

Не менее известный хит Wish you were gay был создан под влиянием своеобразной «святой» тройки: Body Count от певицы Джесси Рейес, Eres Tú Карлы Моррисон и Boy исполнительницы Энн-Мари.