«Спящая красавица»: модель Playboy игриво попросила «спасти» ее из заточения

Российская модель Мария Лиман, прославившаяся обнаженной съемкой в американском журнале Playboy, опубликовала свой «карантинный» пост Instagram. Несмотря на то, что сейчас красавица живет в Англии, меры самоизоляции для профилактики заражения у нее такие же, как у остальных россиян. 26-летняя девушка жалуется поклонникам, что ей скучно сидеть дома одной и она не прочь, чтобы в ее жизни появился мужчина, готовый спасти ее от тоски.

«Спящая красавица ждет своего принца в заточении. Где этот храбрый красавчик, который победит вирус и спасет меня? Прошу ускориться», — игриво написала модель.

Однако фотография, которую она опубликовала к этому призыву, еще более вызывающая. Лиман застыла в «спящей» позе, выпятив вверх ягодицы. Естественно, поклонники красавицы тут же отреагировали на этот пост пошлыми комментариями.

Добавим, что Мария часто пользуется своей сексуальностью, чтобы дразнить мужчин через Instagram. Во время ЧМ-2018 по футболу она устроила обнаженную фотосессию, чтобы подбодрить сборную России. Об этом сообщала «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону».