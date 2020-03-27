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В Сети появились фотографии, подтверждающие измену Эмбер Херд Джонни Деппу

Актриса непозволительно нежно обнимает Илона Маска.

В Сети появились фотографии, подтверждающие измену Эмбер Херд Джонни Деппу
Актриса Эмбер Херд и актер Джонни Депп. Фото: Globallookpress

Похоже, что конфликт между Эмбер Херд и Джонни Деппом близится к своему логическому завершению. И если сначала многие осуждали актера, то теперь мнение общественности резко обернулось против его бывшей супруги.

К списку грехов Херд добавился еще один. Как сообщает издание Daily Mail, в Интернете от анонимных источников уже появились фотографии, доказывающие, что актриса изменяла Деппу.

На снимках видно, как Эмбер обнимает своего ухажера Илона Маска, при этом сладкая парочка стоит в лифте апартаментов, которые принадлежат Джонни. Напомним, тогда еще влюбленная пара проживала там во время брака.

Также ранее актер уже обвинял Эмбер в изменах, которые начались спустя месяц после их свадьбы, но общественность его не слушала, а Маск уверял, что начал встречаться с Херд уже после того, как та порвала с Деппом.

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