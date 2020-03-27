Не только актер: Энтони Хопкинс на карантине рисует картины

Актер Энтони Хопкинс вместе со своим котом по кличке Нибло продолжает завоевывать любовь всех любителей пушистых зверят. Звезда в данный момент находится в самоизоляции, и чтобы не скучать, занимается чем придется.

Как оказалось, Хопкинс — не только отличный музыкант, но и совсем неплохой художник. Актер выложил в свой официальный аккаунт в Twitter новый видеоролик, в котором показал множество картин, которые он сумел создать всего за десять дней карантина. Познакомиться с его работами можно здесь.

Хопкинс скромно заявил, что это лишь его хобби и не стоит судить его строго. При этом актер отметил, что есть и тот, кто очень недоволен творчеством Энтони. Этим хейтером оказался кот Нибло, который выразил свое отношение к картинам недовольной мордашкой. На эту невоспитанность актер ответил тем же, показав животному язык.