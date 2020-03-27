«Это знак»: пиар-менеджер Началовой поблагодарила причастных к выпуску последней песни звезды

Спустя год после смерти Юлии Началовой состоялся релиз ее последней песни «Останься». Пиар-менеджер певицы Анна Исаева поблагодарила тех, кто поспособствовал этому событию, — компанию Archer Music и авторов композиции Вячеслава Бодолику и Марию Якубовскую.

Незадолго до трагической кончины Началовой Вячеслав Бодолика подарил артистке несколько песен. Одну из них певица попыталась исполнить, и пробная запись осталась на компьютере композитора.

«С этой песней Юля приснилась тур-менеджеру и спела ему эту песню целиком. Он решил, что это знак. Мы пошли искать ее голос… вот и все. Полгода Вячеслав Бодолика сводил материал на своей студии», — рассказала Исаева.

В результате получилось почти невероятное — голос Началовой зазвучал в красивой композиции «Останься». День выхода трека Анна Исаева назвала итоговым и очень грустным.