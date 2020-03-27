Ксения Георгиади рассказала, как ее обманывали греческие мужчины

Певица Ксения Георгиади в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила свои годы, проведенные в Греции. Там она выступала в местных клубах и пользовалась уважением у местных жителей.

«В 1992 году я поехала работать в Грецию. Записала там диск с песнями. Я не знала эллинского языка, а они не знали русский. Я выступала в греческом клубе «Фантазия». Приходили греки-звезды, чтобы на меня посмотреть. Деньги там платили хорошие. Я посылала их своему сыну. Греческие мужчины за мной ухаживали». Ксения Георгиади

Как сказал певица, один из мужчин оказался очень внимательным. У них завязался роман.

«Однажды он стал жаловаться на свою трудную ситуацию. У него было свое кафе. Я спросила, сколько надо. Потом поняла, что делаю глупости. Но, надо отметить, что он отдал мне долг. Потом я уехала в Россию и вычеркнула его телефон из книжки. Через какое-то время он нашел меня в Афинах и стал обвинять, что я его обманула. Но я ему сказала, что он живет с другой женщиной и я ему ничего не должна», — отметила Ксения Георгиади.

Как сказала певица, через год появился у нее другой воздыхатель-грек. У него была своя плантация маслин.