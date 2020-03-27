«Я буду ждать нашей встречи»: Ксения Собчак грустно попрощалась с устрицей

С 28 марта в Москве закрываются рестораны, кафе и другие общественные места.

Накануне стало известно о том, что мэр столицы Сергей Собянин распорядился закрыть с 28 марта все заведения, которые предполагают массовое пребывание людей: рестораны, кафе, салоны красоты, СПА, бассейны, детские игровые, кинотеатры.

Ограничение продлится до 5 апреля, а до 10 апреля запрещены развлекательные, спортивные и иные мероприятия. Цель — остановить распространение коронавируса в Москве.

Известная телеведущая этим вечером поспешила посетить ресторан со своим супругом, где попрощалась с деликатесом. Константин Богомолов заснял эту сцену на видео.

«Я разглядываю свою последнюю устрицу перед неделей карантина», — рассказала Собчак. И продолжила: «Она говорит: «Прощай, мы не увидимся вновь. Я буду ждать нашей встречи».

Богомолов посмеялся над женой. Он предложил избавиться от этой устрицы и не ждать повторной встречи с ней.

Напомним, распространение коронавируса продолжается. По данным на 27 марта, число зараженных по всему миру достигло 538 тысяч. В России этот показатель приблизился к 850 случаям. Среди заболевших есть и знаменитости: актриса Жанна Болотова, артист Лев Лещенко, писатель Борис Акунин.