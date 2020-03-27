Нечем платить за аренду: Чехова оказалась на грани банкротства из-за пандемии коронавируса

42-летняя Анфиса Чехова оказалась на грани банкротства из-за пандемии коронавируса. До недавнего момента телеведущая активно развивала свой бизнес: магазин одежды By.Che «Одежда для реальных женщин».

Проблем с реализацией продукции у Анфисы не было, несмотря на высокую стоимость товара: футболку желающие могли приобрести за 2 тысячи, платье клиентам обошлось бы не менее чем в 10 тысяч. Сейчас же из-за распространения болезни многие предпочитают оставаться дома, что сказывается на итоговой выручке.

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Сейчас, по информации «Собеседника», магазин находится на грани закрытия, ведь Чеховой практически нечем платить аренду. Нет у торговой площадки и ресурсов, чтобы расплатиться с налогами и сотрудниками магазина. Как намерена выходить из сложившейся ситуации Анфиса, пока не известно.

Примечательно, что некоторые звезды наоборот нашли новый способ заработка на фоне распространяющейся болезни. Так, Little Big и Кети Топурия начали выпускать маски для лица, призванные защитить людей от вируса. Другие знаменитости приобретают для своих торговых точек антисептики, а затем перепродают их.