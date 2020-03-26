«Нельзя хохотать с набитым ртом»: Гарри Галкин рассмешил сестру за ужином «формулой любви»

Семья Примадонны проводит время в замке на карантине. Однако наследникам певицы никогда не бывает скучно.

Максим Галкин любит путешествовать. Недавно он побывал в Австралии с гастролями, а потом свозил детей на горнолыжный курорт в Европу. Ныне же шоумен и его близкие находятся на самоизоляции. На днях юморист даже пообщался онлайн с Настей Ивлеевой. К разговору кратко присоединилась Алла Пугачева, которая обычно сторонится лишнего внимания. А вот двойняшки Лиза и Гарри только рады тому, что родители находятся дома.

больше по теме Отдых на природе: Николаев показал Пугачеву в блузке оверсайз и горчичных брюках Певец поделился архивным снимком в честь дня рождения друга.

Малыши находят разные способы скоротать время. Они устраивают игры, чаепития. Недавно Гарри порассуждал о борьбе с коронавирусом. Он и его сестра считают, что лучше сидеть дома, тщательно мыть руки и пить горячий чай. Как оказалось, даже во время приема пищи наследники Примадонны находят, чем себя развлечь. На этот раз Галкин запечатлел, как сын сам себя и Лизу доводит до приступа смеха.

«Нельзя хохотать с набитым ртом! Прожуй и расскажи еще раз условия задачи», — попросил шоумен.

В этот момент мальчик сидел за столом в футболке и шапке. «Когда человек любит другого, масса в154 располагается между двумя магнитами 1м12, которые притягивают другого человека. Любовь равна 54. И ты притягиваешь и цепляешь его каждый раз, а он уходит так как неравнодушен своей любовью», — произнес мальчик и стал смеяться. Вслед за ним раздался хохот и со стороны его сестры. Дети долго не могли остановиться.

«Формула любви от Гарика Максимыча», — подписал ролик Максим.

Поклонников умилило видео. Они восхитились тому, какими смышлеными растут наследники звездной пары. Другие начали обсуждать, почему Гарри сидит в шапке. «Только что из бассейна — волосы до конца не высохли», — пояснил Галкин. «Гарик то смеётся прям как папа», — отметила Алика Смехова. «До чего же умные детки!», «Такой заразительный смех», «Я даже задумалась над этой формулой любви», — прокомментировали пост подписчики.