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«Отказываюсь от съемок»: Рубальская рассказала о самочувствии после новостей о Лещенко

Как и многие сознательные граждане, поэтесса ушла на двухнедельный карантин.

«Отказываюсь от съемок»: Рубальская рассказала о самочувствии после новостей о Лещенко
Лариса Рубальская/Фото: https://www.instagram.com/p/B83-gGnp5hQ/

74-летняя Лариса Рубальская рассказала о своем самочувствии после съемок в передаче «Привет, Андрей». В разговоре с журналистами портала Teleprogramma.pro поэтесса подтвердила, что действительно сидела рядом с предварительно зараженным коронавирусом Лещенко в студии шоу. Сразу после того, как стало известно о том, что Лев Валерьянович болен, Рубальская сдала тест на коронавирус, который оказался отрицательным. Сейчас знаменитость, как и многие другие сознательные граждане, ушла на карантин.

«У меня все хорошо. Вчера, когда узнала, было тяжело и страшно. Сейчас я на изоляции, с собачкой выхожу на пять минут. За других людей я тоже волнуюсь. Хочу, чтобы Лещенко тоже был жив, здоров. Я взрослый, сознательный человек, отказываюсь от съемок. А что делать? Надо переждать», — рассудила она.

Ранее сразу несколько СМИ сообщили, что 78-летний Лев Лещенко болен коронавирусом. После возвращения из Америки народный артист пренебрег самоизоляцией и пришел на съемки передачи «Привет, Андрей», где сидел за одним столом с Малаховым, Рубальской и Хазановым. Тогда появилось предположение, что другие знаменитости также могли заразиться.

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карантинкоронавирусЛариса РубальскаяЛев ЛещенкоЛев Лещенко последние новостиНовости googleПрограмма "Привет Андрей!"
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