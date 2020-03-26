«Три ребенка тому назад»: Подкаминская поделилась архивным фото

Звезда сериала «Кухня» обнародовала кадр, на котором запечатлена совсем молодой. Актриса намекнула, что раньше выглядела лучше, чем сейчас.

Елена Подкаминская недавно стала мамой в третий раз. Актриса тайно родила сына. На протяжении девяти месяцев ей удавалось скрывать изменения в фигуре. У нее уже есть две дочки, которых она очень любит. поклонники восхитились тем, как артистка умеет «маскироваться». Никто даже не заподозрил, что она ждала ребенка. К слову, в свои 40 лет девушка может похвастаться не только стройной фигурой, но и моложавым видом. Более того, она умеет с помощью нарядов подчеркнуть свои достоинства.

Однако Елена нашла чем удивить поклонников. она опубликовала редкий архивный снимок, сделанный в 2005 году. На нем актриса запечатлена в 26 лет в нежном пудровом костюме. На других фото она также позирует то в черном платье, то в бомбере. Подкаминская улыбается, демонстрируя хрупкую фигуру.

«Бодра, свежа, выспавшаяся… А потому что три ребенка тому назад», — написала с иронией артистка.

Она намекнула, что раньше выглядела лучше. Однако пользователи Сети отметили, что с годами Елена только хорошеет. Они одарили звезду комплиментами. «Вы и были красотка, но сейчас еще лучше, честно, редко женщины с годами хорошеют, вы расцвели по-настоящему», «Сейчас еще прекрасней, дети только украсили вас!», «Мне кажется вы сейчас намного моложе выглядите!», «Вы прекрасны», — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что сыну Подкаминской только два месяца, поэтому не удивительно, что актриса пожаловалась на усталость и недосып. Ее старшей дочери Полине девять лет, а младшей Еве два года, поэтому скучать девушке не приходится.