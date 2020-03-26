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«Приходится»: телесваха Роза Сябитова призналась, что вынуждена сидеть в соцсетях

Знаменитая телеведущая шоу «Давай поженимся» рассказала, что ей жалко времени на Интернет.

«Приходится»: телесваха Роза Сябитова призналась, что вынуждена сидеть в соцсетях
Роза Сябитова. Фото: Global look press.

Главная телесваха страны Роза Сябитова регулярно пишет в своем микроблоге в «Инстаграм» посты и выкладывает фотографии. Однако, делает она это вынужденно. Оказывается, ей на самом деле очень жалко времени, которое она проводит в соцсетях. По признанию ведущей шоу «Давай поженимся», она обязана сидеть в Интернете из-за заработка – размещать, например, рекламу у себя в аккаунте.

«Но мне жалко времени, потраченного на соцсети. Ведь я могла бы его потратить на свою профессиональную деятельность как свахи. У меня очень много мыслей, например, по поводу написания новой книги, в ней будут профессиональные советы. Но все равно приходится сидеть в соцсетях», — пожаловалась Сябитова порталу Teleprogramma.pro.

В «Инстаграме» у Розы Сябитовой – почти полмиллиона подписчиков. В основном телесваха публикует там снимки со своими детьми, а также анонсы и фрагменты из программы «Давай поженимся». Каждый ее пост набирает от полутора до пяти тысяч лайков, а видео в среднем 30 тысяч просмотров. Подписчики активно комментируют публикации и задают звезде вопросы.

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