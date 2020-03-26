«Много ложной информации»: Калашникова отменила поездку в Испанию из-за коронавируса

Телеведущая рассказала, что меры по борьбе с распространением болезни в Европе многократно превышают меры в России.

Анна Калашникова отменила поездку в Испанию из-за коронавируса. Порталу Teleprogramma.pro модель рассказала, что в ближайшее время собиралась посетить собственную квартиру в Торревьехе вместе с семьей, однако из-за стремительного распространения болезни эту идею так и не реализовала. Чтобы немного успокоиться, Калашникова позвонила своим соседям по дому. Те рассказали модели, что в стране организованы серьезные меры защиты – людей на улицы выпускают только за продуктами и в аптеки.

«Паникеры распространяют много ложной информации. Например, местным жителям приходят СМС-ки о том, что в Москве чуть ли не трупы возле подъездов лежат! Бред! На самом деле такого нет», — отметила она.

Калашникова подметила также, что биться в истерике из-за боязни заразиться все же не стоит, хотя в Испании заболевших действительно много. У соседки сразу двое знакомых заболели коронавирусом, но один из них быстро вылечился.

Сама Анна хоть и старается соблюдать карантин, но получается это у нее далеко не всегда. Ведущей периодически приходится выезжать в город по работе. Калашникова предпочла обезопасить свою семью и отправила родителей и собственного ребенка за город.

«Я не навожу панику, но веду себя максимально аккуратно и стараюсь не посещать места большого скопления людей, занимаюсь иммунитетом», — резюмировала она.