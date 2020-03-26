«Витя не расстается с пижамой»: Водянова запечатлела, как ее дети готовят и веселятся на кухне

Наталья Водянова обычно едва находит свободную минуту. На плечах многодетной матери работа в сфере моды, руководство благотворительным фондом. Ко всему прочему, сейчас она готовится к свадьбе со своим возлюбленным Антуантом Арно, который год назад попросил ее руки. Пара вместе уже девять лет. У них подрастают сыновья Максим и Роман. От прошлых отношений у модели есть сын Лукас, дочь Нева и средний сын Виктор.

Сейчас Водянова находится на самоизоляции в своем особняке во Франции. Не исключено, что пара отменит свадьбу в связи с коронавирусом. Ситуация во всем мире пока еще опасная. К слову, модель не скучает. Она общается по онлайн видеосвязи с близкими из России, а ее дочка недавно устроила целый концерт для бабушки. Накануне Неве исполнилось 14 лет. Наталья не только поздравила наследницу, но и устроила праздник.

Именинница вместе со своим страшим братом стала готовить пиццу. Водянова запечатлела, как они танцуют. Присоединился к ним брат Виктор. Он ходил в пижаме с принтом. «Витюнь, а ты что там делаешь?», — спросила мальчика мама. Наследник объяснил, что добавил вбитый крем в мороженое. «Витя не расстается с пижамой», — отметила модель.

Наталья дома была в непривычном для поклонников виде — без макияжа и укладки, в оранжевой водолазке и жилетке. Поклонники восхитились многодетной мамой, которая умеет даже готовить весело и интересно. «Вот она, обычная русская женщина», «Какое уютное домашнее фото», «Какие большие дети», «Ваш мужчина, наверное, и мечтал об этом — супермодель с детьми готовит на кухне», — прокомментировали пост подписчики.