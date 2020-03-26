«Я не обижаюсь»: Джиган заблокировал Борисову в Instagram после слов о зависимости

Джиган заблокировал Дану Борисову в Instagram после слов о его зависимости. Ранее 43-летняя телеведущая неоднократно высказывалась по ситуации рэпера и советовала музыканту как можно дольше пробыть в элитном реабилитационном центре в Майами. По возвращении Устименко прочел все, что говорила о нем коллега, и предпочел ограничить ей доступ к своим соцсетям.

Порталу NewInform Борисова рассказала, что причиной обиды Джигана считает ее правдивые слова – мол, рэпер не стерпел, что Дана во всеуслышание сказала правду о его состоянии. Телеведущая подчеркнула – в ее высказываниях нет никакой личной подоплеки.

«Я не обижаюсь, но и говорить, что он сам справится ради детей, и что ему не нужно лечиться, не буду. Я говорю правду в лицо», — акцентировала внимание она.

Обидчивость Устименко Дана назвала признаком существования зависимости. Борисова припомнила, как она сама расстраивалась, когда кто-то начинал уличать ее в употреблении запрещенных веществ. Знаменитость также подчеркнула – в Россию многодетный отец вернулся слишком рано и однозначно зря пользовался телефоном во время лечения.