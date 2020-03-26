Спорт по-домашнему: Навка в облегающих лосинах и розовой майке устроила тренировку

Татьяна Навка привыкла к активному образу жизни. За минувшие три месяца после Нового года она успела отдохнуть на Мальдивах с семьей и покататься с пятилетней дочкой Надеждой на горнолыжном курорте в Сочи. Помимо отдыха с семьей, фигуристка успевала посещать светские мероприятия. А в середине марта спортсменка самоизолировалась. Теперь она находится дома с мужем Дмитрием Песковым и наследницами. К ней приехала старшая дочка от прошлых отношений Саша Жулина.

Навка ранее показала, как готовит с дочкой печенье и гуляет по лесу. Однако без спорта фигуристка жить не может, поэтому устроила себе домашнюю тренировку. На новых кадрах девушка предстала в облегающих лосинах и розовой майке. Звезда предстала без макияжа. Она стала усиленно тренироваться с мячом, делая разные упражнения без перерыва.

«Пока вирус не дремлет, поднимаем иммунитет! Не с проста же в народе говорят: „В здоровом теле здоровый дух!“», — написала она.

Татьяна решила прокачать силу воли и тело. Поклонники и артисты были поражены тому, какая Навка выносливая. «Какая вы молодец! Сколько же терпения и сил у вас!», «Татьяна, вы красотка!! Восторгаюсь вашей активностью», «Отлично! Какой у вас шикарный спортзал», «Пока смотрела вся устала. Какая вы молодчина», «Вы в прекрасной форме», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что фигуристка в 44 года не перестает работать над своим телом. Она занимается йогой даже в отпуске. А вот в еде девушка себя не ограничивает. Навка также тренирует свою младшую дочку. Она старается ей уделять все свободное время.