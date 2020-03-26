Бой под вопросом: Хабиб и Фергюсон не сойдутся в октагоне на территории США

Печальные новости для всех любителей единоборств и зрелищных сражений, долгожданный бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном может снова не состояться. Уже в пятый раз. Все ждали, что сражение двух титанов состоится в США, но проблема с эпидемией коронавируса затронула все слои населения, так что правительство Америки запретило проведение поединка на территории страны, дабы не обострять и без того угрожающую эпидемиологическую обстановку.

Как сообщает издание РБК, которое связалось с отцом нашего спортсмена Абдулманапом Нурмагомедовым, новое место проведения поединка уже известно, но пока держится в секрете из-за обязательств. Однако абсолютно точно, что в Америке бой не состоится гарантированно. В данный момент Хабиб Нурмагомедов находится в России и есть определенный риск, что из за пандемии спортсмена могут просто не пустить в другую страну.