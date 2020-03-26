Галкин показал, как можно нажимать кнопки в общественных местах

Лайфхак подарил артисту его приятель. Речь идет, конечно, про эпидемию и осторожность.

Условия пандемии и карантина развивают в людях недюжинные творческие таланты! А чем еще заняться в самоизоляции?

Совсем недавно солист группы Little Big Илья Прусикин вдруг неожиданно раскрыл в себе художественные способности, за городом он взял в руки кисть и начал рисовать автопортреты. Картины музыканта очень сильно напоминают его музыку – не шедевры мирового масштаба, но очень смешные и с изюминкой.

А звезда сериала «Деффчонки» Галина Боб стала шить дома маски из носков, дав мастер-класс в личном блоге. Полученные экземпляры, очень напоминающие хобот у слона, конечно же, не спасают от коронавируса, но вполне защищают от уныния. Ибо без улыбки на человека с носком на лице глядеть сложно.

Приятель Максима Галкина из Прибалтики (имя артист не назвал) тоже, видимо, страдает дома от безделья. А иначе как объяснить его изобретение, предназначенное для бесконтактного нажатия кнопок во время пандемии? Хотите повторить? Тогда берем в руки одноразовый стаканчик, зубочистки, губку для мытья посуды и клей. И смотрим ролик.

«Это ж надо было такое придумать!» — восхитился артист.

Внимание! Данный материал имеет развлекательный характер. О том, как действенно спастись от вирусов и бактерий, рекомендуем узнавать у специалистов в этой области. Звезды таковыми не являются.