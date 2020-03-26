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Ковальчук объяснила, почему Алексей Чумаков не ходит с ней на светские тусовки

Как отметила исполнительница, музыканту по душе проводить свободное время дома.

Ковальчук объяснила, почему Алексей Чумаков не ходит с ней на светские тусовки
Ковальчук и Чумаков уже 12 лет вместе/http://globallookpress.com/

Певица и экс-звезда группы «Блестящие» Юлия Ковальчук заявила, что они с мужем, музыкантом Алексеем Чумаковым, смогли за последние годы совместной жизни притереться друг к другу. При этом в начале совместной жизни они часто ссорились. Причина была в том, что Юлии хотелось блистать на светских тусовках, а ее супругу находиться дома.

«Поэтому Алексей никуда и не ходит. Алексей все время не хочет. И если кому-то комфортно лежать, а другому ходить, заставлять мы уже друг друга не будем, чем я раньше занималась».

Юлия Ковальчук

По словам Ковальчук, сейчас они много времени уделяют своей дочке Амелии. Как отметила исполнительница, девочка без проблем может постоять на руках, ходит на мизинчиках и уже выучила наизусть теорему Пифагора.

Не так давно Чумаков и Ковальчук отпраздновали 12 лет совместной жизни. Они отмечают, что необходимо выкидывать из головы плохие мысли, тогда семья будет счастливой и крепкой, сообщает «Пятый канал».

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