Четырехлетняя дочь Муцениеце и Прилучного травмировала ногу

Агата Муценице недавно объявила о расставании с Павлом Прилучным. Пара прожила вместе девять лет. Несмотря на конфликты, они казались идеальной парой. Павел строил карьеру, а его избранница успевала не только сниматься в кино, играть в театре, но и хранить семейный очаг.

У них подрастают дети: семилетний Тимофей и четырехлетняя Мия. Пока супруги решили не говорить наследникам о разводе, так как считают, что в таком возрасте они не поймут, что именно произошло.

Прилучный и Муцениеце остались друзьями. Актер находится в разъездах, а его бывшая возлюбленная присматривает за детьми, встречается с друзьями и занимается спортом. На днях она показала, как гуляет по поселку с наследниками. Они катались на велосипедах, прыгали и бегали. А накануне вечером, вернувшись домой, Агата обнаружила, что ее дочка травмировала ногу. Она запечатлела девочку сразу после душа. На ее ноге красовался гипс.

«Кто такой чистый и красивый? Ну ка покажись! Меня конечно еще больше интересует твоя нога! Ай-ай-яшки, что случилось?», — поинтересовалась актриса. «Э-э-э не помню!», — заявила Мия, рассмешив свою маму.

Похоже, что девочку мама не стала ругать. Ранее Муцениеце рассказала, что балет детей и покупает им все, что хочется. Более того, девушка им ничего не запрещает, так как считает, что это только вредит малышам.

Ее дочка увлекается балетом, но увидев маму в качестве ведущей на шоу «Голос. Дети», кроха захотела петь. Актриса не исключает, что в следующем году Мия попробует свои силы в проекте, как участница.