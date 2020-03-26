Дэвид Финчер провел онлайн-встречу с учениками школы кино и телевидения

Создатель «Бойцовского клуба» обсудил текущие проблемы и перспективы мира кино.

Многие жители планеты в данный момент находятся на карантине и звезды шоу-бизнеса стараются сделать все возможное, чтобы превратить это унылое времяпровождение во что-то интересное.

Как сообщает IndieWire, Дэвид Финчер провел мастер-класс для учащихся национальной школы кино и телевидения в Англии. Что самое интересное, и учащиеся заведения, и сам режиссер в данный момент находятся на карантине, так что встреча происходила в формате онлайн.

Создатель легендарного «Бойцовского клуба» поговорил с юными дарованиями мира кино о сложностях современного кинопроизводства. Мероприятие «посетили» более 450 учеников заведения.

Как рассказал руководитель школы кино и телевидения, время сейчас не самое легкое и подобная встреча со знаменитостью поддержит моральный дух студентов.