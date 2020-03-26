«Животик!»: поклонники «разглядели» у Алсу беременность

Облегающая водолазка не смогла скрыть от внимательных глаз округлившиеся формы.

Певица Алсу решила поднять дух у своих поклонников и устроила мини-концерт в онлайн-режиме.

Исполнение песни звезды «Я только звук в мелодии любви» кое-кто сравнил с медитацией – настолько оно оказалось умиротворяющим.

Фолловеры артистки поблагодарили свою любимицу за такой подарок, заявив, что интернет-трансляция оказалась весьма кстати, ведь многие сейчас сильно напряжены из-за пандемии коронавируса.

Кроме чарующих звуков некоторых подписчиков Алсу привлекло совсем другое – в фигуре звезды в облегающей водолазке кое-кто усмотрел признаки беременности.

«Животик!», «Мне тоже так показалось», «Простите, вы не беременны?» — написали в комментариях люди.

Алсу никак не отреагировала на эти сообщения, а некоторые фолловеры заметили, что живот появится у кого угодно через несколько дней домашнего карантина.