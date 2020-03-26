«Теперь официально»: Шепелев сбежал с семьей от коронавируса в Ярославскую область

Телеведущий не забыл прихватить с собой даже собак.

Дмитрий Шепелев решил не оставаться в Москве на период карантина. Вместе с семьей и двумя собаками он отправился в Ярославскую область.

«Желаем вам доброго здоровья и никакой паники. Позаботьтесь о старших и займитесь, наконец тем, до чего никак не доходили руки. Теперь уже официально», — сообщил своим поклонникам Дмитрий Шепелев в личном блоге.

Судя по всему, ведущий «в изгнании» неплохо освоился, проводя много времени на прогулках по окрестностям Плещеева озера. Именно здесь в конце XVII века была создана учебная флотилия Петра I, которую в то время называли «потешной». Одно из сохраненных с того времени суден до сих пор хранится в местном музее.

«Всего два часа на машине от Москвы и вместо кубиков льда в бокале (Какие там?! Ведь изоляция и карантин) кубики льда замерзшего и мощного Плещеева озера. И не волнуйтесь, вокруг ни души», — пришел в восторг от местных красот Дмитрий.

Ранее мы писали о том, как проводит время на карантине и самоизоляции другой телеведущий — Николай Дроздов. Он решил пережить этот период в собственной квартире и даже немного продемонстрировал ее убранство в программе «Вечерний Ургант».

Оказалось, что 82-летний ученый-биолог продолжает работать, читая лекции с помощью интернет-соединения. Николай Николаевич также признался, что, находясь в четырех стенах, стал много думать о происхождении вселенной. Благо, в самоизоляции это можно сделать спокойно, не отвлекаясь на что-либо.