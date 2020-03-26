Дело в шляпе: Влад Топалов поделился забавным совместным фото с сыном

В условиях карантина из-за коронавируса многие звездные семьи с удовольствием посвящают свое свободное время семье. Молодой отец Влад Топалов наслаждается общением с годовалым сыном Майклом. В личном аккаунте в Инстаграм он поделился с подписчиками забавным совместным снимком с малышом, на котором отец и сын предстали перед камерой в шляпах.

«Эй, ТЫ!!!! Не выходи из дома, ради здоровья моего и моих близких» — подписал забавное фото Топалов. И задумался: «Надо такие плакаты сделать».

Подписчики усыпали папу с сыном комплиментами. Милый малыш очень серьезно указывает пальчиком в камеру, чем вызвал бурю восторгов у поклонников:

«Божечки, какой сладкий! Всем здоровья!!!», «Малыш крутыш», «Два красавчика! Майкл уже такой взросленький!», «Классная фотка» — написали некоторые фолловеры.

А накануне Влад Топалов решил пообщаться с поклонниками лично и обнародовал заветные цифры своего мобильного телефона. Позже он признался, что получил более тысячи сообщений от фанатов.