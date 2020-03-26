«Это прекрасно!»: Алсу в облегающем бадлоне развлекла поклонников онлайн-пением

Алсу во время карантина дала для своих поклонников небольшой онлайн-концерт, исполнив для них в личном блоге песню «Я только звук в мелодии любви» из своего альбома «19». Ее автор – Александр Шевченко.

Певица села за фортепиано, одевшись по-домашнему: облегающий черный бадлон (водолазку. — Прим. авт.), бейсболку и мягкие трикотажные брюки.

«Как это прекрасно! Сидела весь день в панике от того, что творится в мире. Хотела отдохнуть, послушать медитацию, а тут вот она! Спасибо, что даришь такие эмоции и спокойствие уже на протяжении стольких лет», «Просто рай для ушей!», «Молодец, Алсу, пой и мы будем слушать», – пришли в восторг от начинания артистки некоторые ее фолловеры.

Ранее перед своими поклонниками в режиме онлайн выступила Ольга Бузова. Она услаждала своим пением зрителей 30 минут, исполняя хиты с коллективом музыкантов.