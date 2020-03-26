Владимир Качан вспомнил маниакальную любовь Леонида Филатова к Наталье Варлей

Актер Владимир Качан в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил, как его друг, писатель и режиссер Леонид Филатов без ума влюбился в актрису Наталью Варлей.
«Мы посмотрели фильм «Кавказская пленница». Вышли из кинотеатра, и я сказал: «Какая картина хорошая». А он отметил: «Какая девушка красивая». Наташа должна была выйти замуж в те годы за Николая Бурляева. Филатов был влюблен со страстью. С отчаянием. Он хотел добиться взаимности».
При этом Качан отметил, что Филатов не решался объясниться Варлей в любви. Зато он сочинил для актрисы песню.
«Я спел эту песню для нее, сочиненную Филатовым. Сам он пел плохо. Но я не сказал Наталье, что это не моя песня. Во мне сыграло тщеславие», — отметил Качан.
Актер признался: он рад тому, что у Филатова ничего не получилось с Варлей.
«Если бы он женился на ней, это была бы катастрофа. Там была дикая катастрофическая зависимость. Он бы не сделал ничего ни в литературе, ни в поэзии, ни в кино. Потом, когда он был в зените славы, Наташа обратила на него внимание. Но у него не осталось никакой испепеляющей страсти», — заметил Качан.