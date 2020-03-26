«Невероятно красивая»: Павел Деревянко показал редкое фото жены-пекаря

43-летний актер Павел Деревянко уже много лет состоит в отношениях с пекарем Дарьей Мясищевой. В 2010 году у них родилась старшая дочь Варя, потом пара на какое-то время расставалась.

Как сообщала «Экспресс-газета», Павел нашел другую женщину. Однако Дарья повела себя в этот период необычайно терпеливо: спокойно принимала звезду дома, позволяла общаться ему с дочкой.

И именно здесь актер продолжал чувствовать себя уютно и особенно комфортно. Это сблизило мужчину и женщину вновь. В 2014 году они стали опять жить вместе, у них появилась вторая наследница Саша.

Стоит отметить, что долгое время актер старательно скрывал свою личную жизнь. О том, что у него есть гражданская жена и первая дочь, многие узнали спустя годы. И только в последнее время Павел немного стал радовать своих поклонников свежими семейными снимками. Последний кадр в Instagram под хештегами «семья» и «любовь» очаровал многих его фолловеров.