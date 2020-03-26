«Все зависит от поведения»: бывшая девушка Тимати рассказала, как пережить измену

Алена Шишкова пообщалась со своими поклонниками с помощью сторис Instagram. Этот формат звезды российского шоу-бизнеса в последнее время используют особенно активно из-за карантина.

Одна из поклонниц поинтересовалась у бывшей девушки Тимати, как пережить измену. Судя по всему, вопрос был задан неслучайно. Ведь, по слухам, модель рассталась с рэпером несколько лет назад из-за того, что он встретил новую любовь — Анастасию Решетову. По некоторым данным, Тимати начал встречаться с Решетовой, когда Шишкова была беременна.

Итак, Алена ответила своему подписчику следующее:

«Все зависит от поведения того, кто изменил. Если он сделал это случайно, вы спалили, он просит прощения, это один сценарий. Если изменил и сказал, что «сама дура», и сам ушел. Это больнее. И здесь чудесного средства не существует. Время! Либо вы сжираете себя, вспоминая о прошлом, либо любите безгранично и идете к своему новому и счастливому будущему!»

Напомним, Тимати встречался с Аленой Шишковой с 2012 по 2015 год. В этот же год у них родилась дочь Алиса. Кроме версии измены Тимати с Решетовой существует и другая. Ходили слухи, что отношения с Юнусовым прервала сама Алена, чтобы встречаться с футболистом Антоном Шуниным.

От Решетовой у Тимати есть сын Ратмир, родившийся в октябре 2019 года. Ни с первой мамой своего ребенка, ни со второй музыкант не пожелал оформлять официально отношения.

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