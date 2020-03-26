«Карантин продолжался. Папа развлекал, как мог»: Воля рассмешил Утяшеву пением под караоке

Комик продемонстрировал в Сети, как он проводит время с семьей в самоизоляции.

Карантин может стать полезным и светлым периодом жизни для всей семьи — это наглядно доказал Павел Воля в личном блоге.

Дома у Ляйсан Утяшевой и резидента Comedy Club всегда царила любовь и взаимопонимание. Знаменитые родители старались как можно больше уделять внимания своим детям. Для этого, приходя домой, они выключали звук на своих телефонах и прекращали какие-либо деловые переговоры после 20:00. Вечер, по их убеждению, должен полностью принадлежать семье.

Возможно, именно поэтому карантин не стал для них чем-то мучительным или сверхъестественным. Просто личное время, которое они уделяли друг другу, немного растянулось.

Как Павел, Ляйсан и их дети живут в самоизоляции, можно узнать, заглянув в личный блог комика. Здесь он выложил забавный ролик, где весело поет караоке, смешно коверкая английское произношение. Маленькие Роберт и Соня важно восседают на отце, а Утяшева просто умирает со смеху, наблюдая за всем происходящим.