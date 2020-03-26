«Какая красивая»: Пригожин показал онлайн-тренера Валерии

Иосиф Пригожин и Валерия, как и многие артисты, поддерживают карантинный режим в связи с пандемией коронавируса. Певица признается: ей дома не скучно, всегда есть чем заняться. Уходя в самоизоляцию, она планировала много читать, но, увы, пока это делать плохо получается: только вечером находится свободная минутка для любимой литературы.

Не забывает звезда и про занятия физкультурой. Каждый день она тренируется у себя дома до 90 минут, пользуясь онлайн-связью со своим тренером.

Как проходят эти уроки, показал в личном блоге Иосиф Пригожин. Певица включает видеоконференцию с инструктором на телефоне, ставит гаджет на диван, а сама располагается рядом на коврике так, чтобы тренер ее видела.

«Какая красивая у нас тренер на той стороне», — сделал ей комплимент продюсер.

Отметим, что тренироваться дома на время эпидемии коронавируса стали Анастасия Волочкова, Алина Загитова, Алексей Чадов и рэпер Джиган. Правда, последний артист нарушает карантин и приглашает тренера по боксу к себе домой. Мы об этом писали ранее.