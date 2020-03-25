«Вот это ножки»: 54-летняя Марина Зудина в коротком платье восхитила стройной фигурой

Марина Зудина была второй женой Олега Табакова. Сначала она была его ученицей, а потом между ними вспыхнул роман. После десяти лет отношений они поженились. Молодая избранница артиста успел подарить ему двоих детей Павла и Марию. В 2018 году режиссера не стало. Долгое время вдова актера была в печали. Отрадой для женщины стала работа, съемки в кино и дети. Лишь недавно она стала появляться на публике.

54-летняя Зудина стала активно пользоваться соцсетями, где публикует снимки, делится своим мнением на разные темы и общается с коллегами. Недавно она восхитилась мужем Елизаветы Боярской Максимом Матвеевым, увидев его пикантный снимок. А теперь и сама актриса решила показать своим подписчикам, как она выглядит. На кадрах их новой фотосессии вдова Табакова позирует в коротком платье с объемными рукавами и кружевной юбкой.

Наряд подчеркнул стройную фигуру женщины и позволил показать ее ноги. Марина позировала на каблуках возле окна. Поклонники пришли в восторг от снимков. Многие одарили ее комплиментами. «Марина, сногсшибательна!», «Ноги, уходящие в бесконечность», «Вы большая молодец, статуэточка», «Вы всегда отличались изяществом и безупречным вкусом. Во всем», «Что ноги, что взгляд — огонь», «Ого, вот это ножки», «Как же вы молодо выглядите, как девочка», — восхитились подписчики.

Зудина ответила на многие вопросы своих поклонников. Она даже объяснила, как ей удается хорошо выглядеть в зрелом возрасте: «Стараюсь ухаживать за собой. Хочется быть в форме. Но у меня и генетика хорошая».