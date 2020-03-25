Леди в розовом: Кудрявцева запечатлела Макарова на прогулке с подросшей дочкой

Телеведущая и ее семья стараются соблюдать режим самоизоляции, поэтому не отходят далеко от дома.

Лера Кудрявцева в начале марта смогла отдохнуть с мамой в Дубае. Там звезда купалась, загорала и «выгуливала» новые наряды. Вернувшись в Россию, она сразу отправилась на работу.

Из-за пандемии коронавируса большинство звезд были вынуждены сесть на карантин. Блондинка сетует, что телевизионщикам приходится работать даже в такое непростое время. Она каждый день измеряет себе температуру и следит за своим состоянием.

больше по теме Лера Кудрявцева подчеркнула стройные ноги белоснежной юбкой-карандашом На съемках передачи телеведущая предстала в элегантном образе.

Последние несколько дней Лера делилась снимками из гримерки. Она хвастается яркими образами, в которых предстает на съемках. Обычно телеведущая возвращается домой очень поздно и успевает лишь поесть и лечь спать.

По этой причине девушка ценит моменты, когда может провести время с семьей. Так, накануне она запечатлела, как вместе с мужем Игорем Макаровым гуляет возле дома. Там сделаны качели на дереве.

На кадрах Макаров в черной жилетке и теплом костюме качает свою годовалую наследницу. Мария предстала в розовом пуховике и пуховых штанах в тон. Мама, как всегда, подобрала дочке причудливую шапку с помпонами. В какой-то момент Игорь придержал качели и спросил о том, отпускать ее или нет. Кроха с важным видом ответила: «Да».

Несмотря на прохладную погоду, на улице светило солнце. Супруги насладились недолгой прогулкой. Напомним, что также отказался от концертов и находится на карантине Сергей Лазарев. Бывший возлюбленный Леры нянчится с сыном Никитой и дочкой Анной.