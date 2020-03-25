Беременная Шубская побаловала годовалого сына и мужа оладьями из гречки

Анастасия Шубская и Александр Овечкин уже четыре года живут в браке. На свадьбе влюбленных гуляли «сливки» российского шоу-бизнеса. Пару поздравлял по телефону даже президент России Владимир Путин. Уже больше года они воспитывают сына Сергея. А недавно супруги объявили, что ждут второго малыша. Возлюбленная хоккеиста продемонстрировала округлившийся живот. Чуть позже стало известно, что у них снова будет мальчик.

Шубская и Овечкин живут в США. Там тренируется команда хоккеиста. В связи с пандемией коронавируса во многих магазинах прилавки опустели, так как люди стали скупать продукты. Супруги тоже решили закупиться, чтобы сесть на самоизоляцию. Избранница спортсмена понимает, что несет ответственность за себя и своего будущего ребенка, поэтому предпочла оказаться на карантине и не выходить на улицу.

Находясь дома, Анастасия не скучает. Она рада провести время с семьей. Как и многие звезды, которые оказались на самоизоляции, девушка решила побаловать близких. Она приготовила банановые оладьи и оладьи из гречки. Первым попробовал ее блюдо годовалый сын. Александр с удовольствием съел угощение и дал попробовать папе.

«Оладушки зашли на ура», — отметила Шубская.

Напомним, что также находится на карантине Анна Нетребко. Она уже больше недели радует семью изысканными блюдами. Накануне она устроила вечер мексиканской кухни. А Виктория Лопырева приготовила рагу, вспомнив времена, когда жила в Ростове-на-Дону.