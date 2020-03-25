Попал на миллион: жениха Орнеллы Мути разыскивает налоговая служба России

Большая часть бизнеса бойфренда актрисы Орнеллы Мути, 55-летнего итальянца Фабриса Керерве, базируется на территории России. «Король сетевого маркетинга», как окрестили жениха звезды на родине, поднялся на средствах для похудения, сколотил состояние и зарегистрировал строительную фирму «И-Новационная культура». Именно эта компания задолжала, по сведениям портала EAdaily, отечественной налоговой службе.

Надзорный орган страны даже заблокировал десяток счетов бизнесмена. Специалисты ведомства не смогли выйти на руководство фирмы и вынуждены принять меры по розыску лица, на которого зарегистрировано предприятие. Оказалось, что оно принадлежит бойфренду легендарной итальянской звезды Орнеллы Мути. Долг перед ФНС России, который сформировался у предпринимателя, составляет один миллион рублей.

Известно, что 65-летняя актриса и 55-летний миллионер вместе уже 12 лет. Кинодива даже намеревалась получить российское гражданство и переехать вслед за своим избранником в Москву.