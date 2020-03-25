«Всего год назад»: Лариса Гузеева вспомнила свою поездку в Италию

В непростой ситуации, когда из-за коронавируса закрываются на карантин целые государства и страны, людям ничего другого не остается, как сидя дома наводить порядок, перебирать фотоальбомы, читать книги или предаваться воспоминаниям.

Телеведущая шоу «Давай поженимся» актриса Лариса Гузеева как раз решила вспомнить, как год назад с дочерью побывала в путешествии по Италии. Архивными снимками она поделилась со своими подписчиками в «Инстаграм».

«Всего год назад… Италия. Милан, Ла Скала, Венеция, Верона», — подписала телесваха серию фотоснимков.

Подписчики звезды поспешили разделить с ней ностальгическое настроение и откликнулись на публикацию.

«Все наладиться и мы все еще будем наслаждаться красотами этой чудесной страны!», «Поскорее бы это закончилось, сердце разрывается видеть такие фото…», «Пусть все будут здоровы. Скорее бы все это закончились», — прокомментировали некоторые читатели.

Отметим, что именно Италия в настоящее время страдает от эпидемии коронавируса практически больше всех.