Муж Нюши поделился трогательными фото с сыновьями от первого брака

Нюша уже два года состоит в браке с Игорем Сивовым. Их роман развивался стремительно, а свадьбу пара тайно сыграла на Мальдивах. А в ноябре 2018 года у супругов родилась дочь, которую они назвали необычным именем Симба. Первое время родители скрывали лицо девочки, а потом познакомили ее с поклонниками. Кроха оказалась очень похожа на маму. Пара много путешествует и малышку всегда берет с собой.

А недавно Нюша провела отпуск еще и в компании детей Сивова от первого брака. У него есть сыновья Матвей и Мирон. Младшему мальчику недавно исполнилось пять лет, а старший уже почти перерос отца. По словам возлюбленного певицы, его наследники по-особенному относятся к сестре, учатся быть рыцарями. На днях муж артистки поделился редкими фото, на которых запечатлен с подросшими сыновьями.

Снимки были сделаны во время семейного отпуска. В кадре Игорь позирует в ярких шортах и майке со своими наследниками. Своим поклонникам мужчина рассказал, что разработал особенную программу.

«Совместно с педагогами и психологами я разработал программу для осознанных родителей. Родителей, которые хотят быть наставниками для своих детей и помочь им раскрыть их внутренний потенциал», — поделился Сивов.

Поклонники отметили, что мальчики пошли в отца. Многие восхитились тем, что муж Нюши так печется о своей семье и родных, поддерживает со всеми связь.