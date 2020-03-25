37-летняя Надежда Ангарская призналась, что мечтает о втором ребенке

Год назад артистка пережила развод, поэтому теперь сама заботится о сыне.

Надежда Ангарская прославилась благодаря шоу Comedy Woman. Актриса с нестандартной фигурой и сильным характером сразу полюбилась многим зрителям. Она весила 136 килограммов, но это не помешало ей стать звездой. Потом девушка феноменально похудела на 30 килограммов. Правда, после родов ей пришлось снова работать над своей фигурой. Она воспитывает четырехлетнего сына Давида. С отцом мальчика Раедом Бани артистка рассталась в 2019 году.

На днях Ангарская дала большое интервью, в котором рассказала, как теперь сама воспитывает ребенка. Она не стала скрывать, что каждый день у нее похож на предыдущий. Как и большинство мамочек, актриса разрывается между работой и ребенком. При этом она старается уделять время и самой себе.

«Загнанная лошадь никому не нужна. Надо, чтобы находилось время на… спортзал, спа, маникюр — что угодно, чтобы женщина чувствовала себя женщиной, а не белкой в колесе», — считает звезда.

Надежда отметила, что выделяет время, чтобы встретиться с подругами. В неделю не меньше 6 часов она уделят себе. Чтобы освободить вечер, артистка обращается к услугам няни. При этом Ангарская еще успевает тренироваться. Она призналась, что старается себя мотивировать. При этом девушка переживает за своего ребенка.

«Я очень переживаю, что недостаточно времени провожу с сыном, но у меня такая работа, к счастью или к сожалению, поэтому надо стараться, чтобы время, проведенное с семьей, было очень продуктивным и качественным, чтобы были эмоции», — рассказала знаменитость.

Сейчас она находится в поисках помощника, который бы облегчил ей жизнь, к примеру, делала уборку дома. Не исключено, что этим человеком станет новый возлюбленный звезды. Пока о личной жизни звезда не говорит, но она дала понять, что мечтает стать мамой.