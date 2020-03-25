«А глазки-то мамины»: Орбакайте спела дуэтом с 8-летней дочкой перед сном

Кристина Орбакайте не так давно провела больше месяца в США. Отпуск певицы продлился из-за травмы ноги. Ей пришлось отменить концерты, которые были запланированы на февраль. Однако по возвращении домой она успела побывать в нескольких городах, принять участие в шоу Валентина Юдашкина и записать новую песню. Теперь, как и многие другие звезды, артистка находится на домашнем карантине со своей семьей.

Орбакайте без стеснения публикует фото, на которых запечатлена без макияжа и укладки среди родных стен. А накануне она показала, как теперь завершается ее день. На кадрах певица лежит в кровати с 8-летней дочкой Клавдией. Они поют трогательную советскую песню «Маленький принц». При этом Кристина обнимала свою наследницу, которая, судя по всему, рада, что мама может побыть дома и никуда не спешить.

«Птички, временно не перелетные», — подписала ролик звезда.

Многие поклонники пришли в восторг от домашнего видео. Они в очередной раз убедились, что Орбакайте — замечательная мама. «А глазки то мамины!», «Самый лучший сон, после песен мамы, а тут еще и дуэтом!», «Минуты счастья для всех!», «Какая молодец Клава хорошо поет», «Клавдийкина улыбка греет сердце, спасибо», «Такие моменты тоже нужны, получайте удовольствие», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что семья Алсу тоже находится на самоизоляции. Певица успела перебрать гардероб и даже снова стала рисовать. А на днях она записала забавный ролик с дочками Сафиной и Микеллой. Они станцевали на камеру.