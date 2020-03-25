Принц Гарри встретился с экс-возлюбленной после отъезда Меган Маркл в Канаду

Принц Гарри и Меган Маркл в начале марта нанесли последний визит в Британию в качестве членов монаршей семьи. Они несколько раз появились на публике, завершили последние дела и побывали на службе в храме с членами королевской семьи. пара выглядела счастливой. Однако ходят слухи, что внук королевы Елизаветы II опечален, так как теперь почти не будет видеться с братом Уильямом. Ко всему прочему, его отношения с семьей стали напряженными после решения пары жить независимо от королевской семьи.

14 марта Маркл покинула Лондон. Она вернулась в Канаду к сыну Арчи. А вот принц Гарри на несколько дней задержался на родине. Как оказалось, он успел не только завершить последние дела, решить важные вопросы, но и увидеться с друзьями перед долгой разлукой. Приятели устроили герцогу Сассекскому прощальную вечеринку, куда пришла и его бывшая возлюбленная Челси Дэйви. Недавно стало известно, что они даже были помолвлены, но девушка не захотела жить в «золотой клетке», поэтому отказала принцу.

Последний раз они виделись на свадьбе Гарри в церкви. Тогда блондинка нервно кусала губы, наблюдая, как ее экс-возлюбленный клянется в любви другой девушке.

По словам близкого друга принца, на этот раз сын принцессы Дианы был тронут и шокирован присутствием женщины, которую когда-то очень любил. Встречала стала для него приятным сюрпризом. «Гарри сиял, когда вошел в комнату. Его там все ждали. Он не мог поверить своим глазам, когда увидел Челси. Гарри был очень взволнован и крепко обнял ее», — цитирует инсайдера The U.S. Sun.

Друзья принца уверены, что он уже никогда не сойдется с первой любовью. Он вспоминал о старых временах. Гарри дал понять, что никогда не предаст Меган. Он дружески вел себя с бывшей невестой. В тот вечер приятели шутили над герцогом шутили, что Меган может выследить его по GPS.