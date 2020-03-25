«Я остаюсь дома ради…»: звезды придали новый смысл самоизоляции

На западе в социальных сетях набирает силу флешмоб #IStayHomeFor («Я остаюсь дома ради»). Его смысл в том, что пользователь называет, ради кого именно он закрылся на домашний карантин, чем противодействует распространению коронавируса. Мол, не для спасения себя-любимого я оградился от людей, а ради того, чтобы все были здоровы, а в первую очередь — мой особенный человек.

Флешмоб запустил актер 61-летний Кевин Бейкон, опубликовав свое фото с табличкой в руках, на которой было написано, что он соблюдает карантин ради своей жены Киры Седжвик. Идею подхватили другие знаменитости и обычные люди. Большинство остаются дома ради близких, но есть и те, кто креативно подошел к публикации: выставляют парные фото вдали друг от друга или признаются, что самоизолировались для просмотра сериалов.

Из звезд идею поддержали актрисы Эмма Уотсон, Милли Бобби Браун и Деми Ловато, музыкант Сэм Смит, футболист Дэвид Бекхэм, модель Эшли Грэм и другие.

А вы остались дома на карантине в это неспокойное время?