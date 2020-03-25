«Нет масок, антисептика и туалетной бумаги»: Навка рассказала, что происходит в США

Фигуристка Татьяна Навка в Instagram заявила, что переговорила со своей подругой-пловчихой из США. Спортсменка отметила, что еще три недели назад всем в стране подробно рассказывали о коронавирусе, методах безопасности. При этом многие к большому сожалению смеялись и продолжали общение. Многие студенты, к примеру, уехали домой и заразили своих бабушек и дедушек.

«Сегодня у них закрыты почти все организации, работают только магазины первой необходимости, нет масок, антисептика и туалетной бумаги, на улицах почти нет людей, нельзя выходить, не так, как в Италии, но запрет введён». Татьяна Навка

Как сказала Татьяна Навка, ее подругу-пловчиху также накрыл коронавирус. Причем все случилось резко. Лихорадило с температурой, она лежала в полусознательном состоянии.

По словам Навки, к ситуации надо подойти без паники. В России пока не так все плохо. Можно все контролировать. Но необходимо выполнять рекомендованные меры по предупреждению и безопасности. Фигуристка посоветовала всем беречь себя и своих родных.

Отметим, что первые случаи заболевания коронавирусом были зафиксированы в Китае еще в прошлом году. Тогда никто и подумать не мог, насколько серьезной окажется эта болезнь. На данный момент самая напряженная обстановка наблюдается в странах Европы, Китае и Иране. К примеру, в Италии количество умерших от коронавируса приближается к отметке в шесть тысяч человек.

В России только за последние сутки зарегистрировано 163 новых случая. Общее количество перевалило за отметку в шестьсот человек. Во всем мире отменены спортивные и культурные мероприятия. К примеру, не состоятся этим летом два самых долгожданных события в мире спорта – чемпионат Европы по футболу и Олимпийские игры. Они были должны пройти в японском Токио. Спортивные чиновники уже сказали, что Олимпиада пройдет, скорее всего, только следующим летом.