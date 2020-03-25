«Ей хотелось всегда быть молодой и красивой»: подруга Началовой рассказала о жизни певицы

Как отметила девушка, исполнительница никогда не хотела казаться больной и немощной.

Подруга певицы Юлии Началовой, которая ушла из жизни чуть больше года назад, рассказала о последних месяцах жизни исполнительницы. Как она отметила, звезда не хотела казаться больной и немощной. О проблемах со здоровьем никогда не распространялась.

«Юлька очень переживала, когда у нее спрашивали о здоровье. Ей хотелось всегда быть молодой и красивой». Подруга Юлии Началовой

По словам подруги Началовой, журналисты порой спрашивали звезду, как у нее обстоят дела со здоровьем. Они знали, что у нее букет болезней. После таких вопросов Началова менялась в лице. Она просила акул пера ничего не писать о ее самочувствии. Она боялась, что ее болячки станут известны общественности. Ей хотелось, чтобы об этом говорили как можно меньше.

Интересно, что в последние годы у Началовой был обнаружен псориаз. Она покрылась красными пятнами. Исполнительница покупала комбинезоны и брючные костюмы, хотя такая одежда ей никогда не нравилась, сообщает «Собеседник».